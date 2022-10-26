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美股中段升238點

2022-10-26 列印
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杜指中段報三一七三八點，升二百三十八點；納指則報一一一一九點，升一百六十七點。滙控美國預託證券價格見四十點一三港元，升零點一八港元；騰訊則見二百零四點九六港元，跌一點四四港元。
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