內地男涉煽動意圖罪被捕

市民以司法覆核挑戰政府廢除可疑「免針紙」的決定，政府被判敗訴之後，不選擇上訴，改以刊憲修例，賦權醫衞局局長在有合理懷疑下廢除特定「免針紙」，並於今天提交立法會後，即時生效，快速堵塞疑由七名醫生濫發「免...

2022-10-26