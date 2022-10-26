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內地男涉煽動意圖罪被捕

2022-10-26 列印
■警方檢走涉案疑犯的貼身物品進行檢查。
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一名任職工程師的二十七歲內地男子，本月十五日深夜時分抵達立法會大樓公眾示威區告示板，貼上三張海報，表達對防疫措施及中央政府的不滿，於離開時更換打扮。
   警方經追蹤多部閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，至前日以涉嫌「煽動意圖罪」拘捕疑犯扣查，並檢走兩部手提電話、兩部手提電腦，及兩套案發時曾穿過的衣服進行調查。
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