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簡約公屋構想圖出爐 過渡房仁愛居11‧1起招租

2022-10-26 列印
■「簡約公屋」單位構想圖。
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《施政報告》提出未來五年推出三萬伙簡約公屋，房屋局局長何永賢昨日在FB展示簡約公屋四至五人單位的初步設計圖，形容自政策公佈後，市民最好奇的是簡約公屋的設計，因此安排建築署畫圖展示。

她強調，簡約公屋會提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，具體單位佈局將按項目而定，而單位佈置則由入住者自行構思。

此外，仁愛堂在洪水橋興建的過渡性房屋單位「仁愛居」，預料十一月一日開始招租，十二月十五日截止，預計明年四、五月入伙，供輪候公屋三年或以上人士申請。項目設有四百一十個單位，面積約一百三十至二百八十方呎，設有「梗廚房」及「明廁」，租金介乎二千至三千七百元。■洪水橋過渡房屋項目「仁愛居」。
■洪水橋過渡房屋項目「仁愛居」。
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