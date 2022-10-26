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日AV女優來港賣淫 判囚2個月

2022-10-26 列印
■日本AV女優中島優美（中）較早前涉嫌賣淫被捕。
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警方上周在尖沙咀一帶掃黃拘捕十六名女子，包括藝名為「愛沢のあ」 的二十七歲日本AV女優中島優美。她被控一項違反逗留條件罪，昨於九龍城裁判法院認罪，出庭時更多次落淚。署理主任裁判官黃雅茵指，此類罪行需處監禁，考慮到被告認罪，判她入獄兩個月。

案情指，警方於本月十七日下午「放蛇」掃黃，警員在尖沙咀君怡酒店一房間內假扮嫖客，被告中島優美應門後向他表示，可收費五千元提供按摩及性服務。警員遂進入房間表明身份，被告交出一本日本護照。警方亦在房間內檢獲十個安全套、消毒酒精等。

調查發現，被告於本月十日以訪客身份來港，可逗留至明年一月八日。除非獲入境處批准，否則她不得接受僱傭工作。被告被捕後，警誡下表示沒有話想說。其後承認替臥底警員按摩賺錢。■二十七歲日本AV女優「愛沢」。
■二十七歲日本AV女優「愛沢」。
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