天氣暖化 開冷氣延花期 花農叫慘 年宵不敢加價

花農一年辛勤，等每年年宵賺取回報，但近年疫情打擊市道，已經「無啖好食」，加上天氣暖化，要開設備如防太陽網、開冷氣等，保護年花，並拖延花期，令成本驟增，花農叫苦連天，料明年一月底農曆新年也不敢加價，而且賺蝕難料。



「強記花園」負責人李永強向本報指，今年年中至今，天氣較熱，不少園中年花未能適應，不過近日轉涼，暫時年花栽種情況尚算理想。他指，近年花農為應對極端天氣，加添遮陽光網、抽水泵等，協助年花生長，變相增加成本。「千葉園」負責人、「蘭花大王」楊小龍亦對本報稱，今年天氣偏暖，他採用溫室種年花，須開冷氣，每月支出增多近二十萬元，以確保蘭花等不會過早開花。

加添遮陽網抽水泵



除了天氣暖化增加栽種成本外，疫情下，花農要硬食更多成本。李永強指，內地防疫限制物流，中港貨車不得如往時直接上落貨，需到指定中轉場，每一車要多付三千元。而外國船期不穩定，油費又升，令運輸外國花卉來港成本上升近一倍。另外，泥土、花盆等必要原材料亦價格飛漲。總體而言，今年年花的成本上升逾一成。但他坦言，不敢將相關成本轉嫁到消費者身上，因為經濟不景，擔心再加價，市民無心情買年花，「根本無法預料今年年宵的收入。」



楊小龍亦說，經濟較差，市道疲弱，不敢加價，又未能減價。至於蘭花的價錢，豐儉由人，較抵買的有台灣品種，一百二十八或二百八十八元都有交易；如果是日本苗，則可高達上千元。

不少桃花苗未能發芽



主要售賣桃花的「華利園」負責人邱太說，今年年初天氣不穩，播種後不少花苗未能發芽，坦言對今年收成有影響。另一邊廂，材料價格上升，一包有機肥料由以往的三百元，加至今年的五百元，亦令成本大漲。不過，她都指經濟不景，不敢加價，唯有嘗試入口其他熱門年花，如劍蘭、水仙，希望幫補生意。



被問到會否參與來年政府年宵市場，李永強和邱太均表示，年宵市場設防疫規定，工作者要定期檢測，加上營業時間縮短，乾貨和食店繼續取消，人流減少，生意大減，故不打算競投攤位。李永強說，會移師通宵開市的花墟，指客人更多。邱太則稱，近年客人直接到其花圃買花，也不打算競投年宵攤位了。