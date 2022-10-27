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日報新聞 > 港聞

拯救珊瑚存活率97.5%

2022-10-27 列印
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世界自然基金會香港分會與中文大學生命科學學院珊瑚學院，去年開展「公民科學珊瑚修復計劃」，結果顯示經拯救的珊瑚碎塊，存活率超過九成七。

本年七月時，香港多處發生大規模珊瑚白化，而水質污染、海浪衝擊或生物侵蝕等，亦會導致珊瑚主體碎裂。為確保這些脆弱的珊瑚有更高存活率，於去年展開珊瑚修復計劃，把珊瑚碎塊收集帶回中大作初步處理，及後放回中大在海底設置的育養平台定期監察。計劃開展前，項目地點約有七成珊瑚被破壞。三個月後，四十個被拯救的珊瑚碎塊中，有三十九個得以存活，存活率達百分之九十七點五。團體呼籲政府於二○三○年前，把全港三成水域劃為海洋保護區。
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