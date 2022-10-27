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港燈派5萬本環保教育活動冊 鼓勵幼兒認識減碳

2022-10-27 列印
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為推動學童認識減碳生活，港燈在新學年向全港超過5萬名幼兒園及幼稚園學童，送贈環保教育活動冊《減碳ABC》，透過介紹26個由A至Z、與減碳有關的詞彙和一系列富趣味性的遊戲，鼓勵幼兒輕鬆學減碳。
詳情：https://bit.ly/3Dq7Wog
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