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美食嘉年華周末舉行

2022-10-27 列印
■去年美食嘉年華人頭湧湧。
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香港中華廠商聯合會「第九屆香港美食嘉年華」將本月二十九日至下月六日在葵涌運動場舉行，場內設二百九十多個攤位，分為健康養生、休閒食品、餐飲用具及日韓美食四大主題區。參展商在不同優惠時段以「破抵價」推出筍貨，部份低於一折，還有一系列工作坊、抽獎活動、攤位遊戲和歌舞表演讓市民參與。
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