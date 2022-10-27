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明年打工仔薪酬料增4%

2022-10-27 列印
■調查預測本港打工仔明年實際薪酬增長為1.6%。
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有人力資源管理顧問公司發表最新調查報告，預料明年本港「打工仔」薪酬將平均增長百分之四，較今年高百分之零點五，考慮到通脹因素，實際增幅則為百分之一點六，與今年相同。

機構今年的「薪酬趨勢調查報告」參考了六十八個國家及地區的數據，指與亞太以至全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，令今明兩年的實際薪酬出現增長。另外，法官及司法人員加薪百分之二點五，追溯至今年四月一日起生效。而政府昨日亦向立法會遞交文件透露，議員月薪會增加約百分之一點七。
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