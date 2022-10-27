「放生」隨時「殺生」 愛協拯救巴西龜

「放生」隨時變「殺生」。愛護動物協會在社交平台表示，早前愛協督察收到市民求助，到碼頭拯救一隻被放生的巴西龜。巴西龜屬淡水龜，難以適應鹹水環境。龜在水中載浮載沉，只靠纏於石柱的繩索，對抗海浪衝擊，場面驚險；愛協督察最終把龜及時救起。



愛協呼籲市民，要謹慎思量「放生」的傷害，本來是出於善意，但胡亂「放生」，把動物置於不適合生存的環境，隨時變「放死」，更加會破壞生態平衡。