任睇No.1
  • 23º
  • 78%
  • 2022年10月27日 星期四
熱門： 屯門許金山免針紙辛偉誠梁靖崑

日報新聞 > 港聞

美股中段升308點

2022-10-27 列印
Previous Next

杜指中段報三二一四五點，升三百零八點；納指則報一一一八三點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見四十點八八港元，升零點六三港元；騰訊則見二百一十八點九三港元，升七點三三港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
升中選校天書 2023-24
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd