■海關講述破案詳情。

海關歷來破獲涉款金額最高的洗黑錢案，上周五採取代號「煉金者」行動，偵破一宗涉及變賣多達八噸貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約三十五億元，拘捕兩名本地男子。涉案兩人分別是兩間公司、三個公司戶口持有人及授權簽署人，二人分別報稱工程技工及工人，戶口帳目有大量貴金屬交易紀錄，與其報稱業務性質明顯不相符，引起海關懷疑。上周五海關突擊搜查，拘捕兩人，涉在前年至去年期間變賣多達八噸的貴金屬，利用銀行戶口處理共三十五億元犯罪得益。行動中發現被捕人頻繁收取大量來歷不明的貴價金屬，變賣後利用涉案公司的銀行戶口收取巨額款項，將可疑資金轉移至空殼公司、離岸公司。兩人獲准保釋候查。