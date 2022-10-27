﻿台KOL傳港失特區地位﻿﻿ 港府：皆屬一派謊言﻿

港股周一曾出現恐慌性拋售，恒指瀉逾千點，引起各界解讀。台灣KOL胡采蘋當日在網上聲稱：「有一些傳言說香港將會取消特別行政區地位，今日跌勢可能與此有關。」港府對此指，一切有關特區地位改變的傳言「皆屬一派謊言」。



台灣財經KOL胡采蘋在facebook專頁上點評港股大跌，指「有一些傳言說香港將會取消特別行政區地位，今日跌勢可能與此有關。」有關言論當日被不少台灣媒體轉載。但翻查貼文，胡采蘋並未披露消息來源，亦沒列舉實證。



政府發言人回應指有關特區地位改變的傳言皆屬一派謊言，「這些謊言據報來自台灣，更顯得荒誕絕倫，蠱惑人心，其心可誅。」



胡采蘋是台灣知名KOL，有「財經網美」之稱，不時在社交平台上發表時事見解，其facebook專頁及YouTube頻道均有逾十三萬個追蹤。