任睇No.1
  • 23º
  • 78%
  • 2022年10月27日 星期四
熱門： 屯門許金山免針紙辛偉誠梁靖崑

日報新聞 > 港聞

﻿台KOL傳港失特區地位﻿﻿ 港府：皆屬一派謊言﻿

2022-10-27 列印
■胡采蘋是台灣知名KOL，有「財經網美」之稱。
Previous Next

港股周一曾出現恐慌性拋售，恒指瀉逾千點，引起各界解讀。台灣KOL胡采蘋當日在網上聲稱：「有一些傳言說香港將會取消特別行政區地位，今日跌勢可能與此有關。」港府對此指，一切有關特區地位改變的傳言「皆屬一派謊言」。

台灣財經KOL胡采蘋在facebook專頁上點評港股大跌，指「有一些傳言說香港將會取消特別行政區地位，今日跌勢可能與此有關。」有關言論當日被不少台灣媒體轉載。但翻查貼文，胡采蘋並未披露消息來源，亦沒列舉實證。

政府發言人回應指有關特區地位改變的傳言皆屬一派謊言，「這些謊言據報來自台灣，更顯得荒誕絕倫，蠱惑人心，其心可誅。」

胡采蘋是台灣知名KOL，有「財經網美」之稱，不時在社交平台上發表時事見解，其facebook專頁及YouTube頻道均有逾十三萬個追蹤。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
升中選校天書 2023-24
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd