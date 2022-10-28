郭卓堅再向高院提覆核 求裁定政府廢免針紙違憲

市民郭卓堅（圖）司法覆核政府廢「免針紙」的決定，結果勝訴，政府急急修例，賦予醫務衞生局局長權力，宣告七名涉案醫生所發的醫學豁免證明書於十一月九日失效。醫務衞生局副局長李夏茵指，由七名涉案醫生發出的「免針紙」，目前有一萬九千張仍有效。而郭卓堅昨天再向高等法院提司法覆核，要求裁定政府修例廢除「免針紙」違憲。



醫務衞生局指，涉案七名醫生可以在下周二或之前作書面申述。李夏茵被問到當局做法是否「先懲罰、後解釋」時，強調當局有合理懷疑，涉案七名醫生並沒有為病人作詳細身體檢查及臨牀評估；又強調防疫工作急切，直接修例最符合公眾利益。她又指，涉案一萬九千張「免針紙」仍有效，將會被取消，而當中有一成一人已打針，另八百人重新獲「免針紙」。



郭卓堅昨日入稟高等法院，指修訂後的疫苗通行證規例沒有上訴機制，被廢「免針紙」人士無從上訴，違反《基本法》，故要求法庭頒令法例無效。他指，有不少市民向他求助，故再提司法覆核。