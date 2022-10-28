林定國：完全符法律原則及公眾利益 修例廢免針紙合法合情合理

■林定國認為，政府已盡快又果斷地修例，廢除「問題免針紙」，以符合香港最大的利益。

林定國上任律政司司長四個月，他接受《星島日報》訪問表示盼望香港法律服務的形式，與「美食中心」類同，譬喻「有高級餐廳，有米芝蓮星星，但都有平民美食，雲吞麵、白粥、油炸鬼」，讓有需要的人必定能找到適合的法律服務。而對於「問題免針紙」司法覆核勝訴案，他認為，政府已盡快又果斷地修例，賦權局長廢除「問題免針紙」，做法完全符合法律原則及公眾利益，絕對是合法、合情、合理。對於市民就「問題免針紙」司法覆核勝訴後，政府以「先訂立後審議」的方式，修例賦權醫務衞生局局長在特定情況下可廢除「問題免針紙」一事，林定國認為，「免針紙」司法覆核案的最大爭議點，便是第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》有沒有賦予醫務衞生局局長足夠的權力去廢除「免針紙」，而香港「好好彩」地擁有健全的法治，包括有獨立審判權的法庭，「法庭出咗個判決，在法律議題上唔同意政府，唔係好奇怪的事，其實係好事嚟㗎，正正顯示到香港是法治社會，無可能法庭每次均同意政府」。「拖多一日 風險就更加大」他強調，香港正面臨前所未見的疫情難關，「問題免針紙」正正對公眾健康有風險，「拖多一日，風險就更加大」，「問題免針紙」本身亦有期限，部份「問題免針紙」將於十一月尾到期，故政府必須盡快、果斷又確定地處理，以符合香港最大的利益，最終在內部團隊團結的決定下，以附屬法例修例賦權局長去廢除「問題免針紙」。「法庭裁決法律問題，法庭指出法律不足之處亦屢見不鮮」，林定國坦言：「今次邊有人預計得到原來『免針紙』會有問題呢」，而政府在遇到問題時，依從第599L章的立法原意，以修改法例的方式，必定符合法治原則。至於針對政府修例後是否可以提出上訴或司法覆核等法律程序，林重申，修例後是以「白紙黑字」寫明局長有權廢除「問題免針紙」，法庭所考慮的問題已不再存在，只是學術性討論。法庭一般只會處理有真實意義的爭議，而修例後，如有人就此再提出訴訟，則不會存在任何實質意義，法庭在根據法律原則下，亦不會處理有關上訴。