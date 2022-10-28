林海峰（Jan）和蘇玉華（阿蘇）首度合作拍攝電影《正義迴廊》，亦一樣首次演大律師。戲中兩人在法庭上針鋒相對，戲外同樣為「舞台劇演員演電影」的課題有所爭拗。Jan把口有幾勁唔使多講，但他笑指返到屋企在「...

2022-10-28