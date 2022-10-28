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美股中段升346點

2022-10-28 列印
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美股初段升逾五百點，Meta上季業績令市場失望，股價重挫百分之二十五。杜指中段報三二一八六點，升三百四十六點；納指則報一○八八六點，跌八十四點。滙控美國預託證券價格見四十一點三港元，升零點六二港元；騰訊則見二百一十六點八港元，升三點五九港元。
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