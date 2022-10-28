港大研究：年輕中風發病率增近3成

港大醫學院中風研究組發現二○○一至二○二一年期間，香港的年輕中風（指中風發生於十八至五十五歲）發病率增加近三成。



雖然過去二十年，每年因中風而入住醫管局轄下醫院的病人，大約維持於一萬三千五百至一萬四千人，但當中年輕中風的數目，則由二○○一年的一千五百三十一人，升至二○二一年的二千零二十八人。



負責是次研究的港大醫學院中風研究組主任劉巨基表示，研究結果令人憂慮，需要喚起各界關注年輕中風，以及控制引致中風的血管風險因素，建議實行低鈉低脂低糖飲食、恒常運動及戒煙等健康生活方法。