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「尼格」下周港600公里掠過

2022-10-28 列印
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天文台指熱帶低氣壓「尼格」已增強為熱帶風暴，在未來兩三日移向呂宋一帶，其後有機會進入南海東北部，在香港東南面六百公里內掠過。

至於下周初踏入十一月，會否有機會打風，天文台表示，料「尼格」會進一步增強為颱風，但隨後的路徑存在變數。

天文台指受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強，下星期一及星期二風勢頗大。
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