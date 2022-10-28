﻿英國高考課程科目少 ﻿考期彈性中四生可考

■「英國高考」課程適合早已知道自己興趣的學生。

現時部份直資中學有開辦「英國高考」課程，其中開辦IAL課程的滙基書院（東九龍）校長鄭建德表示，GCE和IAL的課程，均以培養專才為主，適合早已確定升學方向的學生。此外，「英國高考」的考期具彈性，學生可分階段應考，對部份學生來說，可減少「一試定生死」帶來的壓力。採訪：《星島日報》教育組 圖：星島圖片庫、受訪者提供本港直資中學開辦的「英國高考」課程，均來自英國兩家考試機構，分別為培生愛德思（Pearson Edexcel）和劍橋大學國際考評部（Cambridge International）。兩間機構均有辦普通教育文憑考試（GCE），其中培生愛德思專為國際學生而設的A Level考試，稱為英國國際高中水平證書考試（International Advanced Level，簡稱IAL），兩者的科目和課程大致相同，資歷亦同樣受本地和海外大學承認。科目配套較IB少香港直接資助學校議會主席陳狄安表示，直資中學開辦國際課程，是因應持份者的需要，「相對IBDP課程，學校開辦GCE、A Level或IAL課程，未必須要開辦那麼多科目，所需的配套較少，自然較易成就這件事。」觀塘區的滙基書院（東九龍），就是其中一所開辦IAL課程的直資中學，該校在中四開始，就設有結合中學文憑試（DSE）和國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）的銜接課程；升讀中五後，學生除了必須修讀中文和英文科外，亦可揀三或四個IAL科目修讀，包括數學、物理、化學和生物科，預計下學年會再增經濟、地理等科目供選擇。有清晰意向適讀校長鄭建德表示，該校早在創校初期，曾想開辦IB課程，惟當時家長的意願不大，最終擱置有關想法。直至二○一四年，該校再研究辦國際課程的可能性，但方向則轉移至「英國高考」課程。他分析，IBDP和DSE在課程設計上，有很多相似的地方，包括容許學生文理兼修、重全人發展等，故校方重推國際課程時，就選擇了跟DSE分別較大的「英國高考」。「『英國高考』課程限制較多，傾向科目主導，也沒有如IBDP般，有『CAS』等必須參與的活動。」鄭建德補充，DSE必須修讀「中、英、數、通識（二○二四年開始改為考「公民與社會發展科」）」，再加兩或三個選修科，目標是培養通才，卻未必適合希望專注發展某個方向的學生。他又說，一般本地和海外大學，對A Level考生的要求，只計算三或四個科目的成績，故學生只需集中時間應付所報考的科目。免一試定生死此外，「英國高考」的考期具彈性，學生可分階段應考，可減輕「一試定生死」的壓力。「IAL可讓學生分兩年應考，舉例某個科目有六份卷，學生在中五時，可先考三份卷，如果成績理想，在中六就可集中精神，只考其餘三份卷。」鄭建德表示，分兩次考核的形式，是否適合每個學生，則見仁見智，學生可評估哪個方法適合自己。陳狄安補充，「英國高考」不一定是中五和中六生才可應考，如果學生已準備好，中四生亦可以應考。但他指，英國正逐漸統一考期，朝向只考一次試的方向推行，「現時暫未一刀切，視乎科目而決定，但IAL則仍維持兩個考期。」