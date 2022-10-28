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「出行易」覆蓋551綠巴路線簡約公屋平租每呎8元

2022-10-28 列印
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運輸署流動應用程式「香港出行易」，可取得專線小巴預計到站時間的實時到站資訊系統。運輸署昨指系統已覆蓋全數五百五十一條小巴路線，方便市民計劃行程。
  市民可在「香港出行易」流動應用程式，查閱有關路線隨後的三個班次的預計到站時間；專線小巴實時到站資訊系統自去年三月正式啟用，在業界的支持下，系統運作大致暢順。
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