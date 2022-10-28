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海洋公園護野生淡水龜

2022-10-28 列印
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香港海洋公園保育基金昨舉行保育日啟動禮，主題為「齊心守護野生淡水龜」。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，香港五種淡水龜中，有四種已經被列為極度瀕危或瀕危。未來數年，政府將推動多項自然保育措施，保護自然資源。

保育基金將會介紹五種本地原生淡水龜，其中淡水龜教育展覽展出成年的眼斑水龜，讓市民可近距離觀察，並設有導賞介紹淡水龜面對的各種問題。眼斑水龜一般生活在山澗水溪，但因其棲息地遭破壞和污染，近年來更因非法捕獵用作販賣，致數量急劇下降。
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