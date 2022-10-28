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專科門診至少排40周 梁熙動議縮公院輪候時間

2022-10-28 列印
■民建聯議員梁熙在會議上動議縮短公立醫療服務輪候時間。
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立法會昨日舉行大會，民建聯議員梁熙提出「縮短公立醫院專科門診輪候時間」的議案。梁熙指，現時市民輪候公院專科門診等候時間極長，中位數介乎四十至七十四個星期，有需要解決「睇病難」問題。他建議，為公立專科穩定新症的輪候時間中位數制訂目標，最好如公屋輪候時間那樣，政府承諾「封頂」。

他又要求加強公私營協作範圍，擴大試點專科，例如眼科、耳鼻喉科，以及私人市場較成熟的專科，如精神科及糖尿科作為試行，讓更多在公立專科門診輪候病人有多一個選擇。他亦建議，政府應以試點形式，為新入職公務員購買醫療保險，令他們有需要時在私營系統看病，從而釋放公營醫療容量給市民。■目前公立醫療服務輪候時間需時以年計，一直得不到適當處理。
■目前公立醫療服務輪候時間需時以年計，一直得不到適當處理。
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