他又要求加強公私營協作範圍，擴大試點專科，例如眼科、耳鼻喉科，以及私人市場較成熟的專科，如精神科及糖尿科作為試行，讓更多在公立專科門診輪候病人有多一個選擇。他亦建議，政府應以試點形式，為新入職公務員購買醫療保險，令他們有需要時在私營系統看病，從而釋放公營醫療容量給市民。
專科門診至少排40周 梁熙動議縮公院輪候時間
他又要求加強公私營協作範圍，擴大試點專科，例如眼科、耳鼻喉科，以及私人市場較成熟的專科，如精神科及糖尿科作為試行，讓更多在公立專科門診輪候病人有多一個選擇。他亦建議，政府應以試點形式，為新入職公務員購買醫療保險，令他們有需要時在私營系統看病，從而釋放公營醫療容量給市民。
防疫再鬆綁婚宴等可除罩露笑臉
香港人蒙面近三年，終於可以擺脫翳焗的口罩，開心與朋友合照，並無顧忌地放上社交平台放閃。港府宣佈，由下周四起進一步放寬防疫措施，市民參與婚宴等聚會，容許除罩影相。有精神科醫生指，除罩拍照，能夠促進人與人...
2022-10-28
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習：願找中美正確相處之道 拜登指不尋求與華衝突
美國總統拜登周三表示，美國不尋求與中國衝突，會負責任地管理與中國的競爭關係。國家主席習近平昨指，願同美方一同努力，找到新時代中美正確相處之道。拜登周三與軍方高層開會，他說美國有責任管理與中國持續緊張的...
2022-10-28
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傳將加稅及削減公共開支 英新政府押後公佈中期預算
英國新首相辛偉誠上任後，周三首次到國會接受質詢，為重新任命柏斐文擔任內政大臣辯護。財相侯俊偉宣佈，將推遲公佈中期財政計劃，承諾計劃會讓債務下降。在野工黨黨魁施紀賢質疑，重新任用因違反保安規例辭職的柏斐...
2022-10-28
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PARK YOHO 首輪近沽清
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日進行首輪銷售，以發價單方式推售60伙，項目首天銷售反應不俗，共售出約58伙，佔推售單位的97%。元朗新盤PARK YOHO Bologna位於尖...
2022-10-28
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中概股勁彈人幣回勇 港股虎頭蛇尾升110點
隔晚在美上市的中概股強勢反彈，加上美匯指數跌穿110，以及人民幣走強，恒指大幅高開403點，報15721點，其後一度高見15833點，勁升515點後無以為繼，升幅大為收窄，收市升110點，報15427...
2022-10-28
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梅利基磨刀霍霍 勇馬奪愛
馬略卡射手梅利基今季狀態大勇，九輪西甲入五球，該隊今晚西甲主場鬥近況低迷的愛斯賓奴，此子勢可再有進帳領軍奏捷之餘，並為之後兩輪聯賽分別硬撼維拉利爾和馬德里體育會磨利刀，主勝可作過關膽材。（Now632...
2022-10-28
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跟蘇玉華爭辯舞台劇變電影得唔得 林海峰笑言 常開「林家法庭」唔夠彭羚拗
林海峰（Jan）和蘇玉華（阿蘇）首度合作拍攝電影《正義迴廊》，亦一樣首次演大律師。戲中兩人在法庭上針鋒相對，戲外同樣為「舞台劇演員演電影」的課題有所爭拗。Jan把口有幾勁唔使多講，但他笑指返到屋企在「...
2022-10-28
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李一飄 - 盡快推「0+0」 全面復常才會來｜社論
政府昨天進一步放寬防疫限制措施，讓港人可以重拾久違了的夜生活，並可以在不同處所活動脫下口罩合照，不但提升香港人的開心指數，亦顯示政府爭取生活復常，一直不走回頭路。但這只在社會和民生層面上，經濟方面的復...
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伍鵬志捧盃兼封王 容天鵬梅開二度 潘頓全泥三W稱雄
昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，潘頓憑羅廄「黃金甲」、容廄「火鑽」和「皮具之星」報捷，另加一亞一季，於第八場後提前成為騎師王，而容天鵬則起孖。至於伍鵬志憑「天足貓」和「齊心同行」梅開二度，並且成為練馬師王...
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