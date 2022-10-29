扯下枯枝走避不及 倒地後腦受創 大埔塌樹擊斃村代表

塌樹意外又再發生，更奪去一命。大埔林錦公路附近昨午三時許發生塌樹事故，一名六旬男子遭大樹擊中昏迷，送院後證實不治。



發生意外的是梧桐寨近村公所同慶堂，附近的一棵二十呎高的大樹突然倒塌，擊中附近一個土地神位，及一名年約六十歲男子。該男子當場倒地昏迷，隨即被送往那打素醫院搶救，其後證實不治。

現場消息指，男死者姓丘，為其中一名村代表。早前村內有大樹樹幹塌下，男死者昨日與其他村民修整枯樹，其間有村民用繩將枯枝扯下來，當時在地面負責睇位的事主走避不及，被突然斷裂的枯枝擊中頭部，失平衡後腦着地。現場消息又指，該村曾向地政總署及民政事務總署反映，指村內樹木有倒塌風險，但該兩部門派人到場視察後，不認為有即時危險，未作處理。



有「樹博士」之稱的教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇向傳媒指，涉事樹幹沒有細枝和樹葉，大部分樹皮已脫落，外露位置呈深色，其餘樹皮近乎發黑，有機會連樹根都已死亡。他又指該樹木屬高危樹木，機幹隨時可能折斷，甚至連根拔起塌下。他又指有可能塌下的高危樹木，需要交由相關專業人士處理。

死者兄：曾求政府清枯樹



死者兄長趕至醫院了解事件，他指胞弟為村代表，一直參與村務工作，肇事大樹被颱風吹至打斜，他們曾向民政處及地政處等部門反映，要求派員移除枯枝，以免構成危險，惟部門視察後均稱「唔關佢哋事」，他說︰「佢哋唔做我哋做，結果出事囉！」



死者兄長對於胞弟慘死一事感到痛心，又指早前何文田有大樹砸校巴，今次又到弟弟，斥責政府「乜都唔做，只係頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

上月十六日，何文田巴富街一棵約十米高的鳳凰木突然塌下，壓毀保母車及三輛私家車，兩名司機受輕傷。當局成立專責小組檢討樹木相關指引和處理壞樹或老樹的方向。