兩電擬加價 謝展寰：會盡力降低加幅

本港兩家電力公司港燈及中電近月與政府商議明年的電費檢討，環境及生態局局長謝展寰指最快於下月公佈新電價，又指會盡力減低加幅。有環團估計加幅可能達雙位數百分比。



謝展寰指預計會於下月底至十二月初時公佈明年電費加幅，指降低加幅目標是「有咁低得咁低」。他指天然氣價格在過去一年半升約一倍，而煤價在近一年半至兩年間，升了五倍。他又指本港電費支出只佔家庭入息中位數的百分之二，較不少國家低，強調市民最佳應對方法是節約用電，如改用高能源效益的電器。



世界綠色組織行政總裁余遠騁指歐洲重新燒煤、產油國減產，都令煤炭及天然氣價格上升。各國經濟復甦亦會帶動能源需求，傳統化石燃料的價格只會繼續上升，預計明年電費升雙位數百分比。