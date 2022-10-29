陳茂波中招恐未能出席金融峰會

財政司司長陳茂波在沙特阿拉伯訪問期間，對新冠病毒快測呈陽性，目前留在當地。他昨日透過辦公室表示，會盡一切努力親身出席下周三舉行的國際金融峰會，並與參與峰會的金融領袖會面，如果未可行，他亦會透過視像或預錄演辭方式參與盛會。



陳茂波原定前日啓程回港，準備出席下周在香港主辦的「金融科技周」和「國際金融領袖投資峰會」兩項大型金融活動，並發表演講。主辦機構金管局表示，會為峰會作出最合適安排，如峰會流程有更新，會適時公佈。



另外，有美國眾議員及參議員發表聲明，促請來港參與峰會的金融機構高層重新考慮，認為他們來港，會被視作為港府侵犯人權的行為粉飾；又指美國國會定會關注。



行會成員、商界立法會議員林健鋒強調，金融機構來港屬商業決定，敦促美國政客不應「事事政治化」，相信商界及金融界人士均很理性。