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北角糖水道天橋明年首季拆

2022-10-29 列印
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東區居民一直關注糖水道行人天橋的環境衞生問題，包括野鴿聚集、大量雜物堆積，以及蟲鼠滋生等。民政事務總署指，拆橋行動將會在明年第一季展開。

經東區民政處與相關部門，以及受影響大廈等商討工程安排，已經制訂清拆計劃，由於部份行人天橋位於英皇道上方，為盡量減少對交通影響，政府目標在一晚內，移走英皇道路面上方一段行人天橋，至現有行人樓梯上方再拆卸。另外，毗鄰天橋的北角電車總站亦會臨時遷至糖水道同春秧街交界，之後計劃原址重置。整個工程預計約一年完成。
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