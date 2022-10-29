「神奇小子」獲教大頒榮譽院士

殘奧金牌得主、有「神奇小子」之稱的運動員蘇樺偉（見圖），昨獲教育大學頒發榮譽院士名銜。他自稱是一個喜歡跑步的殘疾人，一直相信努力可以改變一切，希望自己的成長故事和遇到的困難，可鼓勵其他人，帶來正能量，亦呼籲港人多關注殘疾運動員和殘疾人。



蘇樺偉又感謝曾經在不同階段幫助他的人，特別是母親的照顧和鼓勵、教練們的支持和陪伴，還有香港殘疾人奧委會、香港傷殘人士體育協會、藝人劉德華、古天樂及吳君如，「沒有你們，就沒有今天的蘇樺偉！」現年四十一歲的蘇樺偉，出生時患有黃疸病，導致其腦部永久損害，引發肌肉張力及動作協調失常；但他自小已展現對跑步的天賦，經專業訓練，摘下六面殘奧金牌，並多次刷新世界紀錄。