珍寶舫翻沉完成打撈

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫（見圖），於今年六月拖往柬埔寨期間，在南海西沙群島遇上風浪，並全面入水翻轉。內地三沙海事局跟進事故至今，昨日回覆傳媒指相關責任方，已基本完成珍寶海鮮舫沉船殘骸的打撈清除工作，但未有回應負責打撈的是拖船公司，還是海鮮舫所屬的香港仔飲食集團。當局亦沒有交代殘骸的處置方案，以及海鮮舫最終下落。另外，前日有網民發現，現時停泊在香港仔避風塘的太白海鮮舫旁邊，出現一架起重船，並把接駁船吊起。據悉，該船原用作接載食客，來往海鮮舫及碼頭。