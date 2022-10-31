窄巷疊起六層人堆 首爾萬聖節慘劇人踩人154死

■逾十萬人湧往梨泰院狂歡，塞爆窄巷及彎曲的街道。

■人踩人慘劇，釀成至少一百五十四人死亡，一百多人受傷。

南韓首爾三年來首次舉行無口罩戶外萬聖節派對，逾十萬人湧往夜蒲熱點梨泰院狂歡，有人推撞，興奮失控，現場未見警員，觸發人踩人慘劇，釀成至少一百五十四人死亡，包括四名中國公民，另百多人傷。現場狹窄斜巷堆疊六層「人堆」，救援人員圖拉出受困者但不成功。死者包括選秀節目《PRODUCE 101》第二季參賽者李智漢，終年二十四歲。傳媒報道，多達十萬人湧至梨泰院慶祝萬聖節，塞爆窄巷和彎曲的街道。肇事點是漢密爾頓酒店後面世界美食街延至梨泰院站一號出口的斜坡，長四十五米、闊四米，面積僅約五十五坪，只能容五、六人並肩同行。萬人湧至慶祝網上片段顯示，人群湧入窄巷，互相擠壓，困在裏面的人無法脫身，順着人群的走向左右晃動；當有人倒下，後來者人跟着倒在其他人身上，導致五、六層人堆疊一起。據目擊者說，肇事後不見警員，救傷車趕到，救援人員試圖從「人堆」中拉出受壓者，但不成功。不少民衆被救出後失去知覺，心臟停頓，遺體在路旁一字排開，放滿藍色「屍袋」，場面駭人。由於傷者太多，救護員應接不暇，有市民替傷者按胸口急救。觸發人踩人的原因，眾說紛紜。有傳言指有名人到訪夜店，吸引人群趕至；亦有目擊者看到有人服用「毒品糖果」，神智不清，推撞別人。警方回應指，日前已向梨泰院地區發佈毒品警告，事發後未有接獲毒品報告。逃出人群的中國留學生趙先生說，感到有人在後推撞，「愈推愈高興、興奮，他們為了取樂，聽到很多尖叫。」他引述兩名女友人感受，指胸被擠壓，像被鎖喉，無法呼吸。南韓網紅俞靜死裏逃生後發文，形容人們互相推壓時，聽到後面有人說：「就推啊，我們力氣更大，我推得贏。」亦有網友指，看到一群醉酒的外國男生故意走入人群中推擠。《PRODUCE 101》韓星遇難消防部門指最少一百五十四人死亡，一百多人傷，包括中國公民四死兩傷。已知的二十二名外國死者中，有來自俄羅斯、伊朗、法國、澳洲、越南、烏茲別克斯坦、挪威、哈薩克斯坦、斯里蘭卡、泰國、日本和奧地利等。死者約三分二為女性，當局接獲三千五百八十名失蹤報告。韓國大型選秀節目《PRODUCE 101》第二季參賽者李智漢，經友人於社交平台發文證實遇難。在現場參與救援的醫生李範錫指，部份傷者沒有呼吸脈搏，同時口鼻出血、腹部膨脹，他無法確認是內出血還是氣體累積。香港入境處未接獲在韓港人求助，稱在外香港居民如需協助，可致電「協助在外香港居民小組」的二十四小時求助熱線（852）1868。