蘭桂坊單向人流管制 嚴防意外

■警方實施單向人流管制，會定時實行人流掃蕩。

近日多人晚上扮鬼扮馬出街，慶祝萬聖節。南韓梨泰院發生人踩人慘劇，讓人憶起一九九三年元旦蘭桂坊同類事故。警方表示，昨日及今日在蘭桂坊實施單向人流管制，同時封閉附近道路，強調有足夠的警力，應對突發事故。封閉附近道路警方昨午拖走停泊在蘭桂坊的私家車，並封鎖附近一帶道路，包括威靈頓街、德己立街及皇后大道中等。中區警區助理指揮官周詠儀說，昨日及今日在蘭桂坊一帶實施人潮管制，封閉部份道路，讓市民有足夠空間進出蘭桂坊。警方亦會空出部份地方作緊急通道，萬一出現意外，可安排人手盡快到場處理。周詠儀指，蘭桂坊內會實施單向人流管制，並會定時實行單向人流掃蕩。她強調，當區有許多斜路及樓梯，到場的市民要聽從警方指揮，避免出現意外。被問及有關安排是否因應韓國梨泰院發生人踩人意外，周回應指，今年的管制安排與往年相若，強調警方每年萬聖節都會在蘭桂坊實施管制措施，亦會作內部檢討。此外，警方亦在尖沙咀等地安排足夠人手，以應對任何突發事件。據悉，警方根據風險評估及過去多年經驗，認為前往蘭桂坊慶祝的人流在萬聖節正日、即今日最多，所以昨日特別安排人員在蘭桂坊現場向傳媒介紹措施安排。蘭桂坊集團主席盛智文說，南韓梨泰院環境與香港不同，形容梨泰院肇事現場是一條小路，並非街道，遠比蘭桂坊的街道狹窄。他強調，舉辦大型活動，最重要是做好人流管制，若某區域有太多人，人群從後推撞跌倒，很短時間內便會發生事故。香港酒吧業協會主席錢雋永向本報說，蘭桂坊店舖職員會依據牌照的人數限制去控制顧客人數，不會有混亂狀況出現。而大型酒吧會僱有駐場保安，節日期間會增加人手應付需要。他強調，酒吧生意並未受韓國意外影響，訂座維持正常水平。