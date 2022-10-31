華留學生：傷者在眼前斷氣

■中國留學生「仙芋球」展示腳傷。

■南韓總統尹錫悅前往現場視察。

梨泰院人踩人事故，不少被踩受困者在網上親述死裏逃生的經過。有獲救的中國留學生形容自己受壓期間，目擊旁人在自己面前斷氣。南韓總統尹錫悅到災場視察，宣佈全國進入哀悼期，他強調要徹查原因。二十九日晚的踩踏事故，不少人不堪擠壓，窒息致死。在內地社交平台「小紅書」上，帳號為「仙芋球」的在韓留學修讀碩士的中國女學生，發文親述逃出鬼門關經過。當時她正被困於堆疊的「人牆」中，慶幸自己個子高，還能伸着脖子呼吸，但旁邊較矮的女生，就在她眼前直接嚥氣，「右後邊的外國男生吐在我身上，前面女生一直哭，哭到嚥氣，就在我臉的前面，都死了」。「仙芋球」獲救後再上傳照片，指自己雙腿、手臂上都有被擠壓後留下的瘀青；她說，胸腔仍有擠壓感，形容再晚十分鐘才獲救，自己就會窒息而死了。悲劇發生後，韓國知名網紅宋讚養在其facebook專頁分享影片，指大型活動現場人擠人是很正常的，當地警方在萬聖節前幾天亦有事先防備，但沒想到最後有近十萬人湧往當地。他說，梨泰院一帶有很多斜坡，有人集體跌倒，後面來者不知情往前推，釀成悲劇。他直言：「在一個繁華的首爾大街上竟然有一百多人被活活壓死，真的到現在還是沒辦法接受」。南韓全國哀悼南韓總統尹錫悅昨凌晨往現場視察，向死者家屬表達深切慰問，宣佈全國進入哀悼期至十一月五日，政府建築物下半旗致哀。尹說，政府將支付傷者的醫療照護與罹難者的喪葬費用，以及指示內政部和其他相關部門，緊急審查所有萬聖節慶祝活動和其他節慶活動安排，確保活動有序安全地進行。