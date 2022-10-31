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有人救護車前舞照跳

2022-10-31 列印
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梨泰院變成人間煉獄，但竟然有人無視死傷慘況，在救護車前唱歌跳舞作樂（圖），有南韓人直斥無人性，懷疑有年輕人吸毒而樂極忘形。

有網民上載現場拍到的片段，一群年輕人在一排紅燈閃爍的救護車前伴隨歌曲「sex on the beach」唱起來，並手舞足動，跳舞作樂。該段影片已在互聯網瘋傳並獲多國傳媒轉載。南韓民眾對此感到極為憤怒，形容這群人是「混蛋」，讓國家蒙羞。

有傳梨泰院部份酒吧向顧客分發了攙有毒品的糖果，導致有年輕人失控。飛線了應付萬聖節慶祝活動，龍山區警方周六安排逾二百名警員到泰梨院，加強犯罪預防措施，包括打擊毒品等違法行為。
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