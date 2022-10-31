簡約公屋大單位 何永賢：會集中在市區

房屋局局長何永賢認為輪候傳統公屋時間已經「轉勢」，首五年是六年，相信五年後縮短至五年多。她指目前找到五至六幅合適興建簡約公屋的土地，主要來自新界，但希望找到港島和市區的土地，目標每個區都有供應，簡約公屋會盡量在市區安排較大的單位，新界則以細單位為主。



她透露政府在興建公營房屋時會增設投標條件，例如要求愈快落成愈容易中標，為承建商加快建屋提供誘因。