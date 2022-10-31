AEON信貸財務創新求變 實現逆市增長 針對年輕市場優化服務 驚喜產品浪接浪

■WAKUWAKU卡為集團首張針對網上購物愛好者的現金回贈(CashBack)信用卡，迎合新世代在本地及海外簽賬的消費習慣。

■深山友晴表示，集團未來將繼續三管齊下，透過實現多元化的銷售渠道、客戶群及收入來源，持續推動業務擴張。

香港近日再放寬防疫限制，在「0+3」的入境檢疫安排下，遊日港人激增。AEON信貸財務(0900.HK)近期推出主打本地與海外網上消費及日本簽賬現金回贈的AEON CARD WAKUWAKU，正好迎上這一熱潮，吸引消費者注目。事實上，反應快、敢創新往往是企業成功的要素之一，AEON信貸財務正憑此優勢，在疫情下快速重拾增長，業務穩步上揚。AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生接受本報訪問時表示:「在防疫限制放寬下，有信心經濟逐步向好，集團未來將繼續三管齊下，透過實現多元化的銷售渠道、客戶群及收入來源，持續推動業務擴張。」重塑品牌形象 推出WAKUWAKU卡針對年輕市場「WAKUWAKU」在日文的意思為「興奮」，集團以此命名這張新卡，可見旨在讓大眾盡享消費樂趣。WAKUWAKU卡為集團首張針對網上購物愛好者的現金回贈(CashBack)信用卡，具備簡單易用的CashBack功能，全年提供本地與海外網上消費及外賣平台、日本簽賬等現金回贈，亦不會收取任何外幣交易之費用，迎合新世代在本地及海外簽賬的消費習慣。深山友晴指：「集團採用年輕代言人的策略，積極將品牌革新並邁向年輕化，加強推廣信用卡及其他信貸產品」。他透露，WAKUWAKU卡推出的首四個月已發行超過四萬張新卡，現時集團年輕顧客的佔比亦逐步上升，未來將繼續優化業務模式，緊貼顧客及市場需求。發展線上銷售渠道 加速數碼化轉型疫情下網上消費及電子交易大行其道，AEON信貸財務亦看準這個機遇，積極加強線上顧客服務。深山友晴表示，網上消費的趨勢預期將在後疫情時代持續，尤其年輕市場更注重「無現金」交易，加上金融科技革新，集團投入大量資源推行數碼化。隨着未來的信用卡和貸款系統升級完成，集團將能加強數碼營銷，進一步推廣新產品，同時為客戶提供嶄新的支付解決方案。在不久將來推出的升級版AEON網上客戶服務及手機應用程式系統，有助提升整體的用戶體驗。集團在現有的實體店銷售渠道服務亦有新搞作，除於觀塘、油塘、葵涌等不同地區開設了新分行，亦加入金融產品相關的專屬顧問服務，為顧客提供更全面的支援。擴展業務範疇 迎接疫情帶來的各種挑戰除信貸服務外，集團亦致力發展費用收入業務，與核心業務形成良好的協同效應，實現更多元化的收入來源。例如在信用卡收單業務方面，受惠於上個財政年度為本港一大型連鎖零售商所簽定的收單服務，徵收費用及佣金收入於今年度上半年錄得近四倍增長。深山友晴表示，集團將繼續擴大商戶網絡，推動收單業務增長，同時透過加強產品服務及合作夥伴關係，進一步擴展保險中介業務，照顧客戶需要。深山友晴又表示，近年商界注重環境、社會及管治(ESG)的發展，而AEON信貸財務亦深明企業可持續發展的作用及重要性，故在集團內部訂立了多項相關的關鍵績效指標，積極透過不同措施，實踐日本母公司「追求和平，尊重人類，貢獻地區」的理念。集團正積極探索與銀行簽訂可持續發展表現掛鈎貸款，並透過第三方審核集團在可持續發展的表現。對於後疫情時代的種種機遇與挑戰，深山友晴指：「深信集團對ESG的投入，有利實現可持續的增長，未來將以推動創新及迎接挑戰的精神，繼續為顧客提供優質的服務，致力為AEON信貸財務注入年輕活力。」