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尼格逼近港 昨晚掛一號波

2022-10-31 列印
■天文台昨晚發出一號戒備信號。
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本周舉行的國際金融領袖投資峰會「貴人招風雨」，天文台昨指強烈熱帶風暴「尼格」已進入本港八百公里範圍，昨晚十時十分發出一號戒備信號，預料未來數天靠近華南沿岸。按預測路徑，「尼格」周二升級颱風，闖入本港四百公里範圍，其後最近與本港相距約二百公里，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度，帶來狂風驟雨。但天文台預料「尼格」最後轉向海南島一帶。
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