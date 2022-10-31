增5210宗確診 添12死亡個案 ﻿3歲以下幼兒﻿﻿﻿首針接種率僅18%﻿﻿

港昨新增五千二百一十宗新冠確診個案，當中四百七十八宗輸入個案。公務員事務局局長楊何蓓茵指七十歲或以上長者的第三針接種率，已升至略高於七成，但三歲以下幼兒第一針的接種率只有一成八，呼籲盡早打針。



新增個案中有四百七十八宗屬輸入個案，見上升趨勢，佔同日確診個案約百分之九；昨日未有錄得Omicron新亞系的輸入或本地個案。另增十二宗死亡個案；院舍方面，三間安老院舍出現確診個案。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨出席地區新冠疫苗接種活動，她指自第五波疫情至今，已有九名十一歲以下確診新冠病毒的兒童離世，長者感染後也有較大機會有較嚴重的病情，康復後也可能有後遺症，希望更多家長積極為子女安排打針，亦需要更多「老友記」和家長支持，才能築起穩健的保護屏障。