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單車節報名踴躍超興奮

2022-10-31 列印
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闊別四年的「香港單車節」將於今年十二月十八日復辦，活動於前日早上開始接受報名，民情踴躍，旅發局指五十公里組及三十公里組兩個非競賽項目的名額已爆滿，加推名額後的總報名人數約五千人，為今年度最多參與人數的大型體育盛事。

今年的單車節設有六個結合休閒活動及專業車手競速的項目。除上述兩個項目，亦舉行「香港特別行政區25周年紀念盃 — 男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽」，以及「總裁慈善及名人單車遊」。
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