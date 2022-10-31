保誠業務表現穩健 獲納入恒生綜合指數及深港通機

公司管理層於香港交易所主持上市儀式，於早上鳴鑼開市，代表保誠新股份正式於港交所進行上市交易。（左起）保誠區域財務總監班博文（Ben Bulmer）、財經事務及庫務局局長許正宇、保誠戰略事業群總裁吳立賢（Lilian Ng）、集團財務總監田弘諾（James Turner）、香港交易所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）及前保險業監管局主席鄭慕智博士。

保誠行政總裁林智剛與保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅在「長壽風險抗力調查」暨新產品傳媒發佈會上公佈調查結果。

Pulse by Prudential健康應用程式幫助用戶更好地管理他們的健康。應用程式中的「情緒追踪器」和心理測驗等健康小工具讓用戶能夠更深入地了解個人的心理狀況和精神健康。

於2022年9月，保誠柬埔寨分部推出保險售賣機。售賣機設有獨立網絡及電源，讓客戶不受網絡及銀行分行位置所限，亦可在當地多處輕鬆網買微保險。

2022年上半年度，疫情持續肆虐，金融市場波動加劇。面對經濟不明朗，保誠（2378.HK）以多元化的業務，仍持續錄得穩健的業務表現。保誠於今年九月獲納入恒生綜合指數及深港通機制，確立了其在亞洲資本市場的重要地位。集團財務總監田弘諾（James Turner）接受頭條日報採訪，分享了公司自2021年10月在香港完成24億美元股本集資以來的業務發展。問：記者答：保誠集團財務總監田弘諾（James Turner）問：保誠最近加入恒生綜合指數及深港通機制，這對投資者意味着甚麼？答：保誠股份獲納入恒生綜合指數及深港通機制，標誌着保誠在香港聯合交易所主要上市的一個重大里程碑。現時中國內地的合資格投資者可透過深圳證券交易所直接買賣保誠的股份。此外，追蹤恒生綜合指數（或其子指數）的國際及機構投資者亦可買賣保誠的股份，包括透過交易所買賣基金（ETF）。我們很高興能夠開拓更多機遇，讓投資者受惠於我們在亞洲及非洲市場的長遠結構性增長優勢。問：保險行業和保誠在亞洲有哪些增長機遇？答：近年亞洲人口不斷增長，富裕人口亦日益增加，但他們卻往往缺乏社會保障，並且保險市場滲透率偏低，其中五分之四的人口沒有保險保障，單是在醫療保健方面的支出高達約4,000億美元。此外，亞洲人越來越長壽，同時令人口老化問題加劇。有研究預計在2040年，區內年屆65歲及以上的人口將超過7.5億，佔全球老齡人口一半以上1，意味着醫療開支將會增加，人們將隨着退休年齡延長而需要更多養老儲備。因此，「支援長壽生活」可為保險公司的龐大機遇，特別針對尚未就長壽生活進行規劃的市民。以香港為例，我們最新的「長壽風險抗力調查」顯示，在香港年齡介乎50至60歲的人口中，有約五分之二才剛開始或甚至仍未開始為退休做準備。問：全球通脹加劇，對保誠的業務造成甚麼影響？保誠如何幫助客戶渡過難關？答：全球通脹上升直接削弱消費者的購買力，可能會影響市場對保險的需求。然而，我們認為在醫療成本上升及人均壽命延長的大前提下，保險的基本需求驅動因素並未受影響。此外，新冠疫情進一步凸顯購買醫療保障的必要性。我們看到市場對醫療保障的需求不斷增加，令我們在主要及新興市場的健康保險業務得以拓展。保誠在亞洲經營已近一個世紀，一直致力讓健康及財務保障更實惠便捷，幫助人們活出豐盛人生。為幫助客戶渡過這段通脹時期，我們推出更簡單、獨立的健康及保障方案，涵蓋特定的疾病或事項。這些微型保險產品一般透過數碼渠道銷售，保費相宜，以迎合保險購買能力較基本的客戶群。我們在越南提供每日保費低至7美仙的癌症保險；在柬埔寨，我們提供每年保費低至7.25美元的意外保障；在本港，我們因應各種預算及人生階段為客戶度身訂造不同危疾方案。問：儘管疫情及經濟不明朗因素帶來諸多挑戰，保誠於2022年上半年度仍錄得穩健的業績。是甚麼條件促使保誠錄得如此穩健的表現？答：穩健的業績彰顯了保誠強大的執行力，亦足證我們的多渠道、數碼化的分銷平台為集團於亞洲及非洲強大的營銷網絡實現增長。保誠遼闊的業務版圖讓我們面對經濟波動仍能迎難而上持續增長，例如在東南亞市場的增長強勁，能有效抵銷本港疫情持續反覆所導致的業務放緩狀況。在東南亞市場，保誠在八個市場中位居前三，觸達6.7億人口，年度保費等值與中國內地、香港及台灣市場的總額相約。穩健的業績有賴於保誠在亞洲及非洲市場多元化的增長，令我們的業務更具韌力、更有持續性。同時，保誠的多渠道分銷平台讓我們能夠按客戶喜好為他們提供稱心滿意的服務。這種多元化的分銷渠道模式，讓我們在不明朗時期擁有更強的靈活性、適應能力和抗逆力。最後，保誠集團財務總監田弘諾（James Turner）表示，保誠是一家值得信賴的人壽保險及資產管理公司，品牌擁有近175年歷史，明年更是集團在亞洲區提供壽險和財務保障服務的百年紀念。他指：「保誠業務集中亞洲及非洲，遍佈23個市場，擁有數碼化的多渠道分銷平台，涵蓋逾530,000名代理及170多個銀行保險合作夥伴。」他認為保誠於2010年在香港聯合交易所作主要上市，自此於香港及倫敦擁有雙重主要上市地位，「保誠成為恒生綜合指數及深港通的成分股，進一步擴大投資者基礎，昂首邁進新的增長階段。」1Euromonitor報告：預計於二零四零年，全球人口老齡化程度最高的五個國家當中，亞洲將佔三席（資料由保誠集團提供）