■陳茂波在「金融科技周」發表錄影演說。

港府高度重視的國際金融領袖投資峰會，由今日起一連三日舉行，但「禍不單行」，有三名大行高層以不同原因「甩底」，其中兩人確診新冠病毒之後，另一人稱行程有變而缺席。而颱風「尼格」正吹襲香港，或有機會在周三殺到。由金管局主辦的國際金融領袖投資峰會，請來三十多名講者。但美國最大的上市投資管理公司黑石發言人指，原定會於峰會上就全球不確定性發表演講的總裁兼首席運營官格雷（Jonathan Gray），因染上新冠而無法出席峰會，已安排財務總監邁克爾·蔡（Michael Chae）代為出席。日前，花旗銀行指行政總裁范潔恩亦因確診新冠，不會出席這次峰會。原答應出席峰會的英國第二大銀行巴克萊銀行的行政總裁C.S. Venkatakrishnan，據稱因為有臨時工作安排，已取消本周訪問亞洲的計劃。他原訂在港出席峰會後，會轉到新加坡出席金融科技節，現在兩地的活動都會缺席。黑石總裁亦染疫日前，美國國會及行政當局中國委員會聯席主席、眾議員麥高文及參議員默克利發出聲明，形容各金融領袖如赴港，就如為港府侵犯人權粉飾太平，呼籲他們重新考慮是否出席峰會。三名「大孖沙」臨時甩底，代替他們的卻是颱風「尼格」。天文台指，「尼格」將於本周三及本周四相當接近珠江口一帶，意味峰會第二及第三日將會面對「尼格」帶來的風雨。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，峰會安排一直順利、有序，對於颱風或襲港，已有應對安排。千間金融機構代表參與金管局總裁余偉文就稱，峰會將會有超過二百人參與，代表過千間金融機構，包括四十名行政總裁。他相信峰會能向國際展示香港亞洲國際金融中心的地位，強調香港仍有法治優勢及連接內地的獨特地位。他又指，峰會可以向出席者展示香港的活力及動力，讓他們將「香港回來了」的清晰訊息帶出去。今日新上任的金管局副總裁陳維民指，陳茂波已表明一定參與峰會，只是形式待定。新世界發展行政總裁鄭志剛昨日表示，本港在一國兩制的優勢下有三大機遇，包括「數碼金融資產發行中心」、「全面化傳統與數碼金融結合的生態圈」及「大灣區跨境區塊鏈金融中心」，勢將成為全球獨一無二的虛擬資產中心。他認為，本港應盡力消弭傳統金融和去中心化金融世界之間差距。