「尼格」襲港三號波將維持至今午



強烈熱帶風暴「尼格」逐漸逼近本港，天文台昨午四時改發三號強風信號，指「尼格」會在本周三稍後至周四初時相當接近珠江口一帶，三號強風信號將至少維持至今日正午，但未有排除掛八號風球的可能性。

天文台指，「尼格」穩定地靠近南海北部，料周三稍後至周四初時，受東北季候風和較冷海水影響，其強度將逐漸減弱，環流亦會縮小，不過「尼格」與珠江口的距離及減弱速度則仍有變數。

天文台會監測「尼格」的動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。



據天文台預測路徑圖，「尼格」本周四早上最接近香港，會在香港西南面約一百五十公里至二百公里左右掠過，料東北季候風會在本周持續影響華南。受「尼格」及東北季候風的共同影響，未來兩三天廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，間中有狂風驟雨。



受「尼格」影響，近日天氣將會轉涼，今日氣溫最高二十五度，最低只得十九度。今日天氣大致多雲，海有大浪及湧浪。有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密。



三號信號生效期間，所有室外的社區檢測站將關閉，暫停檢測服務，位於室內或有蓋地方的社區檢測中心仍會繼續運作。醫務衞生局指，若在強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號生效，市民須強制檢測的期限會延長一天。