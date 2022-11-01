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蛋糕「加料」疑曱甴軀幹

2022-11-01 列印
■母親吐出蛋糕後發現有毛曱甴腳，在餘下一件蛋糕發現疑似曱甴軀幹。
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蛋糕「加料」，令人嘔心。一名網民在facebook群組發文指，日前在尖沙咀一間蛋糕店購買朱古力味古早蛋糕，回家後將朱古力味蛋糕切開四件，自己與父親各吃一件，但母親進食時，「佢食食下咬到脆脆地」，吐出蛋糕後發現有毛曱甴腳，且在餘下一件蛋糕發現疑似曱甴軀幹，「即係話好可能係完整成隻曱甴都喺蛋糕入面」。涉事店舖回覆傳媒查詢時指，將會聯絡相關客戶，了解清楚情況，也會與涉事廚師開會了解肇事原因。
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