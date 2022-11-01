父女檔公屋販毒 警檢值5100萬可卡因

父女檔在公屋涉販毒落網。警方毒品調查科前日在葵涌突擊搜查葵聯邨一個公屋單位，在屋內搜獲五十九公斤半懷疑可卡因，市值約五千一百萬元。探員拘捕一名男子及其年僅十六歲的女兒，涉嫌「販運危險藥物」。



被捕男子四十三歲，報稱運輸工人，其十六歲女兒為學生，警方相信兩人均涉及運輸及儲存毒品。警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗說，警方前日早上到葵聯邨突擊搜查一個公屋單位，拘捕一對父女，在單位內行李箱及行李袋，檢獲五十九公斤半懷疑可卡因，市值約五千一百萬元。被捕男子涉販運危險藥品罪，今早於西九龍裁判法院提堂。



曾憲釗指今次行動相信已成功堵截該批毒品流入市場，有關毒品相信是提供予娛樂場所。毒品以不同牌子如運動品牌Nike、連鎖快餐店KFC及小丑公仔等作記認，代表不同批次流入市場。