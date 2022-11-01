任睇No.1
  • 24º
  • 48%
  • 2022年11月1日 星期二
熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

日報新聞 > 港聞

澳門將啟第15次全民核酸檢測

2022-11-01 列印
■澳門至今已累計錄得新型冠狀病毒個案七百九十五宗。
Previous Next

澳門疫情持續，昨日再增兩人確診，澳門至今已累計錄得新型冠狀病毒個案七百九十五宗。澳門特區政府宣佈，由今日起將啟動第十五次全民核酸檢測，由早上七時開始，爭取於凌晨完成。

另外，澳門昨日亦接獲珠海通報，一名五十八歲在珠海居住、澳門工作的男性澳門居民，最近一次核酸檢測結果陽性。其近日均有來往珠海澳門兩地，並如常上班。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd