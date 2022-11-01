安基司教育集團新里程 斥資逾10億建新校 本地國際化課程啟發未來地球村民

■安基司新校坐落錦田河畔，教學大樓與環境融為一體，展現英倫氣息，營造外國學習環境。

■蔡加敏表示，新校重點發展STEAM教學及採用全新的遊戲化學習教育法。

「我們希望為小朋友建立開心、愉快童年，不是限制他們成為甚麼人，而是啟發他們成為未來人才。」安基司教育集團正籌辦新小學及幼稚園，執行校董蔡加敏說道。「安基司延續母親蔡李惠莉三十多年成功辦學經驗，糅合本地及國際教育的優點，培育21世紀人才必備特質：自信、智慧、品德、體藝等，享受快樂成長的校園生活，成就條件以建立豐盛學習旅程。」「香港有不少學生很『戰鬥格』，成績好學校第一名就是好學生，這是否代表背書能力較差，就是壞學生？」蔡加敏認為，很多學校及家長忽略「全人教育」重要性，單以成績界定學生好壞。安基司的教育哲學是希望培育能應對未來社會不同挑戰、擁正面而良好態度以及了解世界的人。蔡加敏強調，更重要讓學生明白「考試不合格is OK，眼前的失敗、挫折不是真正失敗，而是進步的機會。」安基司新校重點發展STEAM教學（科學、技術、工程、藝術及數學）及採用全新遊戲學習教育法，小朋友鍾意玩是天性，學校設計具學習性、啟發性的遊戲刺激學生好奇心及學習的樂趣。學校專門邀請同系旭日集團的玩具工程師親身指導學生如何設計、製造，以至生產玩具，讓學生有機會親手製造出獨一無二的玩具，透過實驗，一點一滴學習，更有助成長。她表示，安基司旗下所有學校不是製造一式一樣的人，「將來學生做甚麼工作不重要，但重要燃點他們對世界的好奇心。」她相信學生各有天賦，一些學術能力較強、美術天份強、運動優異，「不會有人是全能，重要學校如何發掘學生天賦，再深化培育，發揮所長。」新校特設800平方尺的「玩具博物館」，將擺放70年代經典玩具，例如：椰菜娃娃、史諾比等收藏品。「學歷史不一定在書本，小朋友透過真實玩具激發歷史興趣。」讓學生寓學習於遊戲。安基司新校校舍坐落於元朗坳頭錦田河畔，飽覽錦田河邊的山色艷影，青荇盪漾。為了營造外國學習環境，校方斥資逾10億元購地及建校，重金禮聘英國知名學校建築師，設計堪比英國歷史名校。新校佔地面積11萬平方尺，建築物總面積高達14萬至15萬平方尺，堪比劍橋河畔的學院。最令人讚歎是其六層高教學主樓，紅磚典雅外牆，配落地大玻璃，內設36個世紀資訊網絡教室、STEAM及編程實驗室。校園亦設獨立泳池、室內恆溫游泳池、獨立音樂練習及錄音室、視覺藝術室、跳舞室、羽毛球場、籃球場、足球場、表演藝術大廳等，滿足學生各項需求，讓學生愉快地學習。聘英學校設計名師 成港版劍橋風光安基司新校從計劃、設計、興建，耗時4年，認真細緻籌備，重金聘請英國知名學校建築師David Morley設計校園，規劃學校配套，目的令學生在香港體驗「外國」學習生活及環境。新校主體建築經已完成，並已向教育局申請註冊，待完成審批便會正式收生。