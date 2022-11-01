港府高度重視的國際金融領袖投資峰會，由今日起一連三日舉行，但「禍不單行」，有三名大行高層以不同原因「甩底」，其中兩人確診新冠病毒之後，另一人稱行程有變而缺席。而颱風「尼格」正吹襲香港，或有機會在周三殺...

2022-11-01