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日報新聞 > 港聞

美股中段跌26點

2022-11-01 列印
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美股開市回吐，道指曾跌二百七十四點。杜指中段報三二八三四點，跌二十六點；納指則報一一○四六點，跌五十五點。滙控美國預託證券價格見四十點七九港元，升零點五四港元；騰訊則見二百零九點○四港元，升三點四四港元。
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