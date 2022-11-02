鴨寮街舖叫價$799 煲劇包羅萬有 盜看世盃電視盒通街賣

■店方展示盒子播放足球賽事。

卡塔爾世界盃將於本月二十一日開鑼，球迷引頸以待，如欲觀戰，須向擁有本地獨家轉播權的電視台購買賽事通行證，但本報發現深水埗鴨寮街有檔販公然出售電視盒子，稱接駁家中電視連上網就可看該電視台兩個新增的世盃頻道。更有專賣店擬似「此地無銀三百両」，稱出售的電視盒有截看世界盃裝置，但記者到鄰近店舖買同一款盒子，卻可以看到。海關早前搜查深水埗店舖，檢獲一批器材，涉侵犯本地收費頻道版權，拘捕一名男子，但阻嚇作用不大，仍有商舖繼續賣侵權器材。記者一連多天到鴨寮街視察，港鐵站出口有店舖出售聲稱甚麼都有得睇的電視盒子，男檔販向途人落力吹噓說：「買了這個盒子，在家不會悶，有很多中西電影，剛落畫的都有得睇，喜歡煲劇的更加要買，無論內地或本港的最新電視劇全部都有，《披荊斬棘的哥哥2》這類熱門綜藝節目亦睇到，包羅萬有。」店員擴音機通水行家警惕記者查問可否收看到足球頻道，男檔販說無論五大歐洲足球聯賽又或歐聯賽事，全部有得睇。他又滑動平版電腦，顯示該電視盒子可接收Now TV所有體育頻道，「睇到Now的足球台當然好得多，起碼是廣東話講波，如果收外國足球台，可能要聽英文、泰文或俄文。」記者問他可否收看本屆世界盃賽事，「包你六十四場全部睇到，總之Now播甚麼，盒子都收到。」價錢方面，檔販說原價一千三百九十九（元），現優惠價七百九十九（元），「跟Now買通行證要一千零八十元，只是看世界盃，買這個盒子包羅萬有，划算得多。」另一出售同一牌子電視盒子店舖，標價平至五百九十九元，但貼出告示，稱該盒子不能收看世界盃或其他授權頻道，說侵權行為是嚴重刑事罪行，呼籲客人不要以身試法。記者問店員可否接收Now TV，「收不到，違法的。但可以接收外國足球台，一樣有波睇。」當記者離去時，店員即以擴音機大聲說：「今天很多牛鬼蛇神，大家要小心。」好像在通知其他人，慎防有執法人員扮客人「放蛇」。Now TV發言人回應查詢時說，推出賽事通行證後，反應理想。Now TV重視保障知識版權，曾向海關舉報懷疑非法轉播未經授權的Now TV節目。若發現有侵害版權情況，除會向執法機關舉報外，並不排除會向有關人士或機構提出民事索償。海關回覆稱，今年破獲一案件，被捕男子涉出售特定應用程式，規避版權持有人就其收費電視頻道而應用的有效科技保護措施。據《版權條例》，出售或出租有關器件或提供服務，使人能夠規避就版權作品而應用的有效科技措施，均屬違法，定罪最高可被判罰款五十萬元及監禁四年。