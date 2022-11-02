集團異地設平台盜錄

為何電視盒子甚麼節目也有得看？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，盒子硬件和軟件服務，由集團式經營，在法例有灰色地帶或規管不嚴地區設立平台，把全球節目盜錄並上載到平台，透過串流技術，將內容傳到已付費開通帳戶的電視盒子，還定期更新電影和電視劇。方說，電視盒子是採用Android作業系統，只要安裝應用程式後，就接收到平台輸出的內容，「至於直播的足球賽事，集團即時錄製，再用串流技術傳到用戶盒子，所以足球賽事或會比有版權的頻道，時間上有些少延遲。」