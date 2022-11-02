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陳茂波抵港稱期待今出席峰會

2022-11-02 列印
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在沙特阿拉伯確診新冠的財政司司長陳茂波前日快速測試呈陰性，昨日傍晚抵港，他在機場接受傳媒訪問指已接受核酸檢測，將回家等待檢測結果，十分期待親身出席峰會。他又指在外訪時遇見不少將會出席峰會的歐美金融巨頭，他們都指對香港以及內地市場有興趣；而未能到港出席峰會的人士中，有部分曾與他聯絡。

行政長官李家超昨則指陳茂波若核酸檢測呈陽性，須自我隔離。
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