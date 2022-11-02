膝關節退化為日常生活帶來諸多不便 打「透明質酸針」擊退關節痛 增強關節韌性

■高危退化一族職業包括地盤、運輸、飲食等一定要留意，膝頭哥退化會引致疼痛及積水，積水必抽取否則加快退化及影響盆骨、腰骨、頭暈、頭痛。

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■運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）（中）分享打「透明質酸針」的療程及回答膝關節退化的常見問題。他表示任何年齡人士均有機會患上關節退化，關鍵是要做好防護意識，勿讓情況惡化。

■意大利進口、醫務衞生署批核「立即掂」透明質酸。文獻證實其Bioplus（大分子）能每年增厚軟組織三倍，實為對膝及肩部軟組織退化治標治本之不二之選。

常言道：「人老腳先衰」，膝部關節是支撐人體上身重量、進行日常活動的重要部位，人體關節會隨年齡增長出現退化，不少長者上落樓梯、從沙發上起身、甚至散步都會感到膝部疼痛，對日常生活造成很大不便。膝關節退化意味膝部關節內的軟組織退化、人體分泌滑液的透明質酸分子量及濃度量會降低，少了一個緩衝膝部及軟組織的機制。其實退化的關節有機會獲得一定程度的復原，只要在膝部注射學名「透明質酸針」的透明質酸關節液補充劑，便有助紓緩痛楚、促進關節液分泌。CALM Medical「立即掂」運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）分享打「透明質酸針」的療程及回答膝關節退化的常見問題，希望為受膝關節退化所苦的人士帶來福音。任何年齡人士均可能患上關節退化長者是患上關節退化的高危族羣，除了膝部關節退化、肩膊痛亦是一種常見的痛症。長者隨年齡增長出現關節軟組織退化的情況，加上腿部肌肉流失，令長者行走困難、關節疼痛，亦令同住家人擔憂。Johny表示，關節軟組織是一個獨立運作的系統，一旦受到磨損就會疼痛，從而引起痛症及積水、積水不抽掉會加快退化及影響盆骨、腰骨及肩頸，甚至引起頭暈及頭痛。但由於關節軟組織是一個沒有神經及血管的結構，在醫療上造成的副作用比較少，只要能針對受損情況「對症下藥」就能減緩退化情況。「立即掂」查詢熱線9299 8770精彩講座內容包括：•膝頭哥，50肩及其他關節軟組織退化怎樣處理？•上落樓梯膝頭痛、骨刺和積水怎樣處理？•透明質酸是什麼？•怎樣可以幫助增生軟組織？•換了人造膝關節是否適合注射「立即掂」？•有冇副作用？有效期幾耐？什麼行業人士需要特別注意退化問題？什麼年齡開始退化？日期： 2022年11月8日（星期二）時間 ： 12:30pm -2:30pm費用： 免費名額有限：只限首30名，致電9299 8770 報名參加設有獎品：問答環節地址：旺角彌敦道700號1206至8室（T.O.P.）（旺角站B4出口扶手電梯上3樓轉升降機上12樓）講者：李克強 - 立即掂 運動創傷顧問（具有4000個臨床關節退化的豐富經驗）